Берегите лоб: мэрия заступилась за дорожные знаки посреди тротуара на Красном проспекте

В Новосибирске на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили неудобный знак автобусной остановки — в мэрии сказали, что он установлен по ГОСТу.

На неудобный знак обратил внимание краевед Константин Голодяев.

«Дорожные знаки были установлены в 2017 году. Дорожные знаки установлены согласно нормативным документам и ГОСТ 52289-2004.

В соответствии с нормативными документами дорожные знаки не устанавливаются на проезжей части,

а устанавливаются от края проезжей части или бордюрного камня на расстоянии двух метров», — сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.

Ремонт Красного проспекта по проекту «Безопасные и качественные дороги» провели в 2018 году. На проспекте полностью обновили асфальт, тротуары и дорожные знаки, а также установили новые камеры фотофиксации нарушений ПДД.