Почему не ставят знаки предупреждающие о камерах на треногах

Очень многих автолюбителей волнует вопрос, почему на автомагистралях отсутствуют дорожные знаки и предупреждения о том, что на маршруте установлены видеокамеры, смонтированные на треногах.

Такие вопросы достаточно часто поступают не только в средства массовой информации, освещающих движение транспортных средств по автомобильным магистралям. В федеральное ведомство, отвечающее за безопасность движения, также поступают обращения граждан с просьбой о разъяснении данной ситуации.

Высшее должностное лицо так прокомментировал эту ситуацию. Ссылаясь на ГОСТ Р 52289-2004, где регламентируются все положения и правила по установке соответствующий разметки и знаков, он разъяснил следующее. Дорожный знак или разметка применяется только при установке стационарных средств видеофиксации. Такие средства должны быть смонтированы на неподвижном основании. Таким образом, камеры на треногах не подпадают под действие этого положения и предупреждать о их существовании на трассе не обязательно.