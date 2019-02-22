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В Москве появятся спасатели на мотоциклах 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Представители Министерства транспорта заявили о том, что в ближайшее время на дорогах столицы появятся так называемые "спасатели особо быстрого реагирования".
Передвигаться сотрудники спасательной службы будут на мотоциклах, что обеспечит дополнительную мобильность при движении в пробках. По предварительным данным, в работу будет введено 22 экипажа.
Каждый инспектор, который будет работать в таком экипаже пройдет дополнительную переаттестацию, позволяющую получить дополнительную информацию о рабочей деятельности.
Быстрая и четкая работа всех спасателей, поможет им оказываться в труднодоступных местах для оказания экстренной помощи. В Министерстве добавили, что каждый мотоцикл будет оснащен специализированными электрифицированными инструментами. Введение таких служб является новым направлением деятельности для России.
Вместе с мотоциклами спасатели получат и другие виды современной техники, в частности беспилотники. Они смогут доставить предметы первой помощи пострадавшим, находящим в труднодоступных местах, в которые не может попасть мототехника.
В случае если рабочая деятельность спасателей будет эффективной, количество экипажей будет увеличиваться, что позволит оказывать необходимую помощь всем гражданам.
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