В Москве появятся спасатели на мотоциклах

Представители Министерства транспорта заявили о том, что в ближайшее время на дорогах столицы появятся так называемые "спасатели особо быстрого реагирования".

Передвигаться сотрудники спасательной службы будут на мотоциклах, что обеспечит дополнительную мобильность при движении в пробках. По предварительным данным, в работу будет введено 22 экипажа.

Каждый инспектор, который будет работать в таком экипаже пройдет дополнительную переаттестацию, позволяющую получить дополнительную информацию о рабочей деятельности.

Быстрая и четкая работа всех спасателей, поможет им оказываться в труднодоступных местах для оказания экстренной помощи. В Министерстве добавили, что каждый мотоцикл будет оснащен специализированными электрифицированными инструментами. Введение таких служб является новым направлением деятельности для России.

Вместе с мотоциклами спасатели получат и другие виды современной техники, в частности беспилотники. Они смогут доставить предметы первой помощи пострадавшим, находящим в труднодоступных местах, в которые не может попасть мототехника.

В случае если рабочая деятельность спасателей будет эффективной, количество экипажей будет увеличиваться, что позволит оказывать необходимую помощь всем гражданам.