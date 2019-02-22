В Валенсии прошло тестирование LADA Vesta TCR

Испытательные заезды проводились на автодроме Ricardo Tormo в испанском городе Валенсия.

Мероприятие проводилось в рамках последней части испытаний баланса производительности TCR. Тестирование завершилось 20 февраля. Местом проведения испытания был выбран автодром в Валенсии.

В работе принимали участие технические специалисты TCR и Даниэль Ллойд, тест-пилот, специально назначенный для этой процедуры. Контролировал процесс от федерации FIA технический делегат Карлос Баррос.

При испытаниях использовалась специальная таблица BoP. Машины начинали испытания в конфигурации, согласно этой таблице. Весь день они проверялись в различных конфигурациях в плане дорожного просвета и массы автомашины.

Как сообщили на официальном ресурсе TCR, все результаты тестовых испытаний будут готовы к весне. В марте они будут обнародованы и опубликованы. Это будут официальные показатели, которые будут обязательны для всех организаторов гоночных соревнований, которые регулируются документами TCR.