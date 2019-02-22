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В Валенсии прошло тестирование LADA Vesta TCR 

Car.ru 4 часа назад
Фото: car.ru
Испытательные заезды проводились на автодроме Ricardo Tormo в испанском городе Валенсия.
Мероприятие проводилось в рамках последней части испытаний баланса производительности TCR. Тестирование завершилось 20 февраля. Местом проведения испытания был выбран автодром в Валенсии.
В работе принимали участие технические специалисты TCR и Даниэль Ллойд, тест-пилот, специально назначенный для этой процедуры. Контролировал процесс от федерации FIA технический делегат Карлос Баррос.
Кроме LADA Vesta, улучшенного седана, в тестирование прошли и другие машины. На автодроме появились Hyundai Veloster N, Alfa Romeo Giulietta Veloce, Lynk & Co 03 и Renault Mégane. Эталонным автомобилем для тестируемых образцов стала автомашина CUPRA.
При испытаниях использовалась специальная таблица BoP. Машины начинали испытания в конфигурации, согласно этой таблице. Весь день они проверялись в различных конфигурациях в плане дорожного просвета и массы автомашины.
Как сообщили на официальном ресурсе TCR, все результаты тестовых испытаний будут готовы к весне. В марте они будут обнародованы и опубликованы. Это будут официальные показатели, которые будут обязательны для всех организаторов гоночных соревнований, которые регулируются документами TCR.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Veloster , Alfa Romeo , Lada Vesta , Lada , Alfa Romeo Giulietta , Renault
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