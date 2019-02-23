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Москвичей предупредили о гололедице на дорогах 

ТК «Звезда» + ещё 2 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Ожидается, что в течение дня потеплеет до -4 градусов и пойдет небольшой снег.
Московских автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.
В сообщении говорится, что температура на улице составляет -13 градусов. Ожидается, что в течение дня потеплеет до -4 градусов и пойдет небольшой снег.
«Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны», — сказано в сообщении.
В Гидрометцентре рассказали, что днем в столице будет от 7 до 5 градусов ниже нуля, по области термометры покажут от 9 до 4 градусов мороза. Атмосферное давление будет составлять почти 760 миллиметров ртутного столба.
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