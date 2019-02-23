Nissan Juke нового поколения рассекретили на тестах

Автопапарацци выложили в сеть интернет несколько фото Nissan Juke нового поколения. Следовательно, японский автобренд проводит дорожные тесты новинки, готовя ее к презентации.

Машину традиционно "закутали" в плотный камуфляж. Тем не менее, с большой вероятностью угадываются фирменные формы. Хотя и новые линии также прослеживаются.

Так передняя часть кроссовера напоминает очертания последних "Хендаев".

В силовую линейку автоновинки войдут:

бензиновый однолитровый "атмосферник"

полуторалитровый дизель;

1,6-литровый турбомотор на 190 л.с.

Также есть информация, что новый Nissan Juke может получить и гибридный агрегат, состав которого войдет малообъемный мотор ДВС, который будет выполнять функции генератора для подзарядки аккумуляторной батареи.

На сегодняшний день на авторынке РФ представлена модель Nissan Juke в актуальной версии.

Стоимость такой модели стартует от 1200000 рублей.