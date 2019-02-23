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Nissan Juke нового поколения рассекретили на тестах 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автопапарацци выложили в сеть интернет несколько фото Nissan Juke нового поколения. Следовательно, японский автобренд проводит дорожные тесты новинки, готовя ее к презентации.
Машину традиционно "закутали" в плотный камуфляж. Тем не менее, с большой вероятностью угадываются фирменные формы. Хотя и новые линии также прослеживаются.
Так передняя часть кроссовера напоминает очертания последних "Хендаев".
В силовую линейку автоновинки войдут:
бензиновый однолитровый "атмосферник"
полуторалитровый дизель;
1,6-литровый турбомотор на 190 л.с.
Также есть информация, что новый Nissan Juke может получить и гибридный агрегат, состав которого войдет малообъемный мотор ДВС, который будет выполнять функции генератора для подзарядки аккумуляторной батареи.
На сегодняшний день на авторынке РФ представлена модель Nissan Juke в актуальной версии.
Стоимость такой модели стартует от 1200000 рублей.
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Автоновости , Nissan , Nissan Juke
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