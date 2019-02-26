Opel возвращается в Россию

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Opel возвращается на российский рынок 

RT на русском + ещё 37 1 час назад
Группа PSA сообщила о возвращении автомобильного бренда Opel на российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе французской автомобилестроительной компании.
«Глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана «PACE!» по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках», — отмечается в пресс-релизе.
Руководитель по связям с общественностью PSA Group в России Лилия Мокроусова подтвердила «Российской газете» информацию о возвращении Opel на российский рынок, но не смогла уточнить, сроки, а также какие модели стоит ожидать.
По её словам, «вероятнее всего, продажи автомобилей Opel в нашей стране начнутся уже в этом году».
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Автоновости , Видео , Opel , "Российская газета"
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