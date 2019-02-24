СМИ сообщили о возвращении Opel в Россию

Немецкий производитель Opel вернется на российский автомобильный рынок в нынешнем году, об этом сообщает "Авторевю"

По данным издания, первый этап возвращения бренда в Россию может начаться до конца весны этого года, а управлять процессом будет концерн PSA Peugeot-Citroen, который в 2017 году выкупил немецкую компанию у концерна General Motors (GM).

Одной из причин возврата Opel в Россию может стать значительное падение продаж концерна PSA — в 2018 году было продано менее пяти тысяч автомобилей марки Peugeot Citroen , что ниже уровня 2002 года, отмечает "Авторевю".

При этом модельный ряд немецкого автопроизводителя будет ограниченным, указывает издание. Так, из-за ограничений, наложенных концерном General Motors при продаже Opel, новый владелец немецкого бренда не может производить и продавать в России модели на платформе GM: Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia.

В связи с этим первыми автомобилями под маркой Opel в России станут коммерческие автомобили Zafira Life и Vivaro, а также кроссоверы Crossland X и Grandland X, пишет "Авторевю".

Производство автомобилей, как указывает издание, будет вестись на заводе PSMA (совместное предприятие PSA и японской компании Mitsubishi — ред.) в Калужской области.

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и полностью свернул производство автомобилей на российских предприятиях, резко сократив модельный ряд на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России.