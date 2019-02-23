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Определены самые популярные иномарки в России 

ТК «Звезда» + ещё 17 5 часов назад
Фото: ТАСС
По данным на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 27 миллионов легковых иномарок.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько в России иномарок, и какая из них — самая популярная. Лидером рейтинга стала корейская KIA Rio — в нашей стране насчитывается 752 тысячи экземпляров данной модели.
Второе место досталось также представителю корейского автопрома — Hyandai Solaris. Этих автомобилей чуть меньше — 739 тысяч. На третье место опустился прежний лидер рейтинга — Ford Focus (737 тысяч автомобилей).
Четвертая и пятая позиции принадлежат, соответственно, Toyota Corolla (697,3 тысяч штук) и Renault Logan (670,9 тысяч штук).
Замкнули десятку Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia и Skoda Octavia.
Всего в РФ по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 27 миллионов легковых иностранного производства.
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