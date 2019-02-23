Определены самые популярные иномарки в России

По данным на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 27 миллионов легковых иномарок.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько в России иномарок, и какая из них — самая популярная. Лидером рейтинга стала корейская KIA Rio — в нашей стране насчитывается 752 тысячи экземпляров данной модели.

Второе место досталось также представителю корейского автопрома — Hyandai Solaris. Этих автомобилей чуть меньше — 739 тысяч. На третье место опустился прежний лидер рейтинга — Ford Focus (737 тысяч автомобилей).

Всего в РФ по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 27 миллионов легковых иностранного производства.