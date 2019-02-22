Новый Mercedes-AMG A45 станет мощнее и слабее одновременно

Mercedes-Benz планирует десантировать на собственный стенд международной выставки в Женеве целый отряд новинок. И, похоже, не последнюю роль среди них будет играть новое поколение "горячего" хэтчбека Mercedes-AMG A45, который снова претендует на звание главы сегмента.

Официальный дебют новому хэтчбеку еще только предстоит. Однако, в Mercedes-AMG сочли нелишним продемонстрировать некоторым европейским коллегам предсерийные прототипы хот-хэтча и поделиться некоторой технической информацией.

Например, издание Autocar сообщает, что на рынок Mercedes-AMG A45 выйдет сразу в двух вариантах — "спокойном" стандартном и экстремальном. При этом обе версии получат 2-литровый турбомотор — тот же самый, что использован на представленном недавно А35, но основательно доработанный, причем дважды. В стандартной модификации он будет развивать около 385 л.с., что уже резонно названо "весомым достижением".

Однако для исполнения Mercedes-AMG A45S 4Matic+ мотор получил новый турбокомпрессор и ряд прочих доработок — инженеры AMG утверждают, что работа проделана столь колоссальная, что впору говорить о совершенно новом двигателе. В итоге с двух литров рабочего объема немецкие специалисты умудрились "снять" порядка 420 л.с., что и сделает хэтчбек из Аффальтербаха королем сегмента хот-хэтчей.

Новинка стала более чем на 40 л.с. мощнее собственного предшественника и уверенно обошла по мощности своего основного конкурента — Audi RS 3. Правда, объявления прочих технических характеристик еще предстоит дождаться.

Но уже известно, что и систему полного привода Merceds-AMG A45 получит совершенно новую, разработанную специально для него инженерами AMG и компании Magna. По слухам, она отправит традиционный задний дифференциал в отставку и сможет перенаправлять на одно из задних колес по выбору до 100% тяги.

Первый публичный показ Mercedes-AMG A45 нового поколения состоится 7 марта.