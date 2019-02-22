Volkswagen Multivan серьезно обновился

Концерн Volkswagen принялся за обновление семейства микроавтобусов T6, и инженеры настолько увлеклись, что результат рестайлинга получил собственное имя: теперь семейство именуется T6.1. А модель Multivan стала первой, на которой доработки были продемонстрированы.

"Мультивэну" перекроили внешность в новом фирменном стиле Volkswagen — особенно хорошо это заметно по очертаниям переднего бампера. Оптика стала светодиодной и спереди, и сзади (правда, только для дорогих версий), а решетка радиатора заметно выросла в размерах.

Водительское место получило новый руль, розетку на 230 вольт и переработанную переднюю панель. В нее теперь можно интегрировать настраиваемую цифровую "приборку" диагональю 10,25 дюйма (знакомую по другим моделям Volkswagen) и новую мультимедийную систему MIB3 с монитором диагональю 8 или 9,2 дюйма. Система располагает встроенной сим-картой и обеспечивает доступ к онлайн-сервисам, беспроводную интеграцию с Apple CarPlay и прочему.

Пассажирский салон получил опцию, разработанную специально для перевозки длинномеров: их можно будет задвинуть под сдвоенное пассажирское сиденье впереди. Тем самым длина предметов, которые поместятся в салон, увеличивается с 2 450 до 2 800 мм для короткобазной и с 2 900 до 3 300 мм для удлиненной версий "Мультивэна".

VW Multivan оснащается единственным мотором — двухлитровым дизелем, однако, и он пережил модернизацию. Соответствующий евронормам Euro-6d-Temp двигатель развивает в базовом варианте не 84, как ранее, а 90 л.с. Доступные до рестайлинга 102— и 114-сильная версии теперь заменены на единственную мощностью 110 л.с., а 150— и 199-сильная модификации остались без изменений. Старший мотор по умолчанию комплектуется роботом DSG и полным приводом в качестве опции. Полный привод доступен и для 150-сильного "Мультивэна", но по умолчанию на него устанавливается механическая коробка, а DSG возможна за доплату. Младшие модификации доступа к роботу и 4Motion не имеют.

Интересно, что в скором времени Volkswagen обещает представить и полностью электрическую версию микроавтобуса, которая получит 112-сильный мотор и способность проезжать без подзарядки до 400 км, замеренных, впрочем, по морально устаревшему циклу NEDC. Очевидно, данные по применяющемуся ныне циклу WLTP производитель обнародует ближе к старту продаж.

Отдельно в VW гордятся новым набором водительских ассистентов, гамма которых существенно расширилась после замены гидравлического усилителя руля на электрический. Теперь Multivan способен сопротивляться порывам бокового ветра, помогать при движении задним ходом с прицепом, самостоятельно удерживаться в полосе и парковаться.

Обещано, что продажи обновленного VW Multivan стартуют этой осенью, но лишь на избранных рынках. Не исключено, что к тому времени производитель обновит и прочих представителей семейства, которое сейчас именуется уже VW T6.1.