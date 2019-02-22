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Volvo обновила флагман XC90 

Авторамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Полноразмерный внедорожник обзавелся шестиместной конфигурацией салона и системой рекуперации энергии.
Дизайн экстерьера и интерьера обновленной модели остался без изменений — обновление носит технический характер.
Volvo вводит новое обозначение "В" для электрифицированной силовой установки T8 Twin Engine (420 л.с.), которая теперь доступна с системой рекуперации кинетической энергии при торможении. В числе преимуществ этой версии — на 15% более экономный расход топлива и минимум выхлопов при движении. Еще одно новшество — шестиместная конфигурация салона. Ранее XC90, напомним, предлагался только с пяти— либо семиместным салоном.
Как сообщает пресс-служба Volvo, с момента выхода модели XC90 на рынок в 2015 году было продано более 320 тыс. экземпляров по всему миру.
Напомним, в России первый электрифицированный Volvo XC90 появился в сентябре 2018 года: это была модификация с установкой T8 Twin Engine, в состав которой входят двухлитровая "турбочетверка" Drive-E (320 л.с. и 400 Нм) и электромотор (87 л.с. и 240 Нм), питаемый тяговой литий-ионной аккумуляторной батареей. Запас хода такого внедорожника на электрической тяге достигает 40 километров.
Напомним, Volvo планирует к середине следующего десятилетия довести долю чистых электрокаров до 50% от общего объема производства. В ближайших планах компании — выпуск линейки мягких гибридных моделей (mild hybrids), начиная с бензиновой и дизельной версий XC90 и XC60.
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Автоновости , Volvo , Volvo XC90
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