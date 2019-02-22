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Для большегрузов закрыли проезд через станицу Старокорсунская
Краснодарские известия
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ещё 1
7 часов назад
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Краснодарские известия
Комментарии
Со стороны въезда в Старокорсунскую (на ул. им. Ленина и им. Шевченко) установлены знаки, запрещающие проезд транзитных многотонных грузовиков.
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