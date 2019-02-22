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ВАЗ-2108 на гусеницах продают за 2,5 млн рублей 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Полноприводная модификация "Тарзан" была создана в начале прошлого десятилетия и предназначалась коммунальным службам.
"Тарзан", созданный на базе "восьмерки", получил полный привод, независимую подвеску, 220-миллиметровый дорожный просвет и гусеничные движители. Помимо всего перечисленного, автомобиль укомплектован отвалом для чистки снега. Согласно объявлению на сайте "Юла. Авто", "восьмерка" может стать вашей за 2,5 млн рублей.
Этот конкретный экземпляр приводит в движение дизельный двигатель Peugeot объемом 1,9 литра мощностью 75 л.с. В списке оснащения — гидроусилитель руля, механизм подъема-опускания рабочих органов и специальная гидравлическая система для работы дополнительного уборочного оборудования.
Автор объявления уверяет, что всего было выпущено 2 таких автомобиля. Пробег того, который выставлен на продажу, составляет 10 тыс. километров.
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