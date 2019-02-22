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UAZ Hunter остается на конвейере 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
Ульяновский автозавод еще в 2016 году планировал отказаться от выпуска UAZ Hunter, но утилитарный внедорожник до настоящего времени на конвейере и с высокой долей вероятности останется в продаже до конца 2021 года.
Отечественный производитель получил новый ОТТС на модель, причем из класса внедорожников ее перевели в грузовики. Таким несложным решением в компании решили обойти действующие требования обязательного оснащения автомобилей SUV-сегмента водительской подушкой безопасности.
При этом требование по установке системы ABS и «ЭРА-ГЛОНАСС» остаются обязательными. Таким образом, появление новых опций скажется на стоимости UAZ Hunter, который должен прибавить в цене лишних 10-20 тысяч рублей.
Никаких серьезных изменений технического характера при этом не предусматривается. Как и раньше модель представлена с 2.7-литровым бензиновым мотором мощностью 128 «лошадей» и механической трансмиссией. Единственная доступная комплектация предусматривает крайне скромный уровень оснащения, а ценник автомобиля, обладающего легендарной проходимостью, составляет 687 тысяч рублей.
Когда в продаже появятся внедорожники в новом исполнении, пока не известно. Сегодня дилеры распродают запасы UAZ Hunter в привычном всем исполнении.
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