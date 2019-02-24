Порядка 446,6 тысячи автомобилей европейских марок было продано на российском рынке в 2018 году, что составило 27% от общих продаж. Портал «Автостат» составил список самых популярных машин прошлого года.
Лидером рейтинга стала немецкая модель Volkswagen Polo. За год россияне приобрели 59,5 тысячи таких автомобилей. Кстати, Volkswagen Polo лидирует на российском рынке уже второй год подряд.
На вторую строчку поднялся кроссовер Renault Duster, реализовано 41,4 тысячи машин. Тройку закрыл автомобиль Skoda Rapid от чешского производителя (35,1 тысячи штук).
Помимо этого, в пятерку самых популярных моделей вошли Volkswagen Tiguan (33,5 тысячи) и хэтчбек Renault Sandero (31,6 тысячи).
Кроме того, одними из самых продаваемых в России европейских машин стали Renault Logan и Renault Kaptur, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq, а также Mercedes-Benz GLC.