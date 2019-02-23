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В Сети появились фото элементов новой Lada Vesta FL 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: vk.com/Lada Vesta
Изображения были опубликованы в паблике Lada Vesta в социальной сети "ВКонтакте".
На снимках видно, что конструкторы создали новые боковые зеркала и блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.
По предварительным данным, в Научно-техническом центре (НТЦ) АвтоВАЗа уже собрано четыре экземпляра Lada Vesta, на рестайлинговые машины нанесли маскировочную плёнку, их ждут дорожные тесты.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о старте продаж флагманского автомобиля — Lada Vesta. Стоимость модели впервые за историю отечественного автопрома превысила миллион рублей.
Высокая стоимость объясняется максимальной комплектацией: системы стабилизации, климат— и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, аудиосистема, датчики дождя и света. Автомобили этой серии будут комплектоваться 1,8-литровым форсированным двигателем мощностью 145 лошадиных сил. Коробка передач у машины будет "механическая с усиленными приводами".
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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