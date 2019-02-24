В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Новинка появится в салонах в конце 2019 года.

В интернете появились снимки новой Lada Vesta Facelift. Фотографии выложены в группе Lada Vesta в социальной сети «ВКонтакте». На фото запечатлены только фрагменты обновленной версии флагмана линейки Lada: боковое стекло и блок управления стеклоподъемниками.

Сами машины все еще находятся под маскировочной пленкой и в ближайшее время должны пройти дорожные испытания. В настоящее время специалистам отечественного концерна «АвтоВАЗ» уже удалось собрать четыре экземпляра авто.

Новинка получит новый бампер, фары и фонари, а также радиаторную решетку, у колесных дисков изменится дизайн. При этом форма кузова не изменится. Старт продаж Lada Vesta Facelift запланирован на конец года.