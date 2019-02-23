Как с первого взгляда определить сервис с некачественными услугами

Судить о качестве проведённого ремонта принято после оказания услуг в автосервисе. Эксперты портала «Автовзгляд» уверяют , что недобросовестные СТО можно опознать гораздо раньше.

Большинство российских автовладельцев не желают отправлять машину на ремонт к официальным дилерам, поскольку у них стоимость услуг иногда выше на 50%, чем у небольших СТО. При этом опытные водители уверяют, что зачастую клиенты платят огромные суммы «за бренд».

Найти станцию техобслуживания с уровнем услуг сопоставимым ремонту у «официалов» не так просто, признают специалисты. Однако, есть ряд признаков, по которым опознать неквалифицированных работников можно заранее.

Во-первых, следует расспросить знакомых, возможно, кто-то уже становился клиентом выбранного СТО. Конкретная информация о качестве оказанных услуг поможет составить первоначальное мнение о сотрудниках станции. Однако, полное отсутствие «сарафанного радио» также может насторожить потенциального клиента.

Во-вторых, недобросовестные СТО избегают обсуждений в интернете, поэтому не имеют сайтов, страниц в соцсетях и т.д. Если на запрос в браузере, не появляется никакой информации о выбранной станции, от её посещения лучше отказаться.

Записавшись на приём, специалисты советуют осторожно вести диалог с мастером. В случае, если обратившись с одной проблемой, сотрудник СТО начинает навязывать свои услуги по ремонту совершенно иной системы автомобиля, это лишний повод задуматься, не привыкли ли здесь «разводить» клиентов на деньги.

Наконец, предварительно согласившись на ремонт, эксперты советуют водителям попроситься в бокс для наблюдения за работой специалистов. Добросовестным мастерам скрывать нечего, уверяют опытные водители. В случае если в просьбе будет отказано, необходимо выяснить причину. Если внятного ответа не поступит, можно смело покидать сомнительное СТО.