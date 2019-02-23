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Автоэксперты рассказали, что делать после пропажи вещей на мойке 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кражи вещей из салонов авто на мойках не редкость. Эксперты портала «Автовзгляд» выяснили, можно ли привлечь к ответственности владельцев сервиса и, куда обращаться в случае пропажи ценностей.
Сотрудники большинства автомоек стараются всячески обезопасить себя с помощью вывесок типа «За ценные вещи, оставленные в салоне, администрация ответственности не несёт». Эксперты уверяют, что теоретически они имею на это право. Закон о защите прав потребителей гласит, что работники учреждения несут ответственность только за вред, «нанесённый вследствие недостатков услуги», то есть норма распространяется только на автомобиль. По словам специалистов, если бы сотрудники отвечали ещё и за ценности, оставленные в салоне, то их пришлось бы принимать под опись.
Поэтому, отправляясь на мойку, правозащитники советуют вытащить из багажника и бардачка ценные вещи, а также не оставлять в салоне телефоны, барсетки, ноутбуки, флэшки и т.п.
В случае, если что-то из вышеперечисленного всё же исчезло во время мойки, водителю необходимо сразу обратиться в ближайший отдел полиции. К заявлению следует приложить чек и свидетельские показания, которые может дать любой из близких людей водителя. Своевременное обращение повышает шанс вывести воришку на чистую воду и вернуть вещь законному владельцу.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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