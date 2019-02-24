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JAC готовит три премьеры для России 

Car.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Car.ru
Китайский бренд JAC в ближайшие 2 года представит два кроссовера и пикап.
В текущем году на отечественном рынке появятся кроссовер JAC S4 и фургон JAC T6. В 2020 году должны начаться продажи кроссовера JAC S7.
Сертификация пикапа JAC T6 уже завершена и скоро он должен появиться у дилеров. Известно, что сейчас машина для стран СНГ собирается в Казахстане. Однако в будущем не исключен перенос производства в Россию.
JAC T6 с двумя рядами сидений будет укомплектован бензиновым или дизельным мотором. Мощность данных силовых установок составит, соответственно, 177 и 136 лошадиных сил. За трансмиссию в обоих вариантах отвечает «механика» на 6 ступеней.
Кроссовер JAC S4 будет поставляться с двумя типами бензиновых двигателей. Первый имеет объем 1,6 литра и потенциал в 120 «лошадей». Второй агрегат на полтора литра рассчитан 150 л.с.
Что касается модели JAC S7, то в линейку моторов также будут входить два двигателя. Установка на 1,5 литра располагает мощностью в 174 лошадиных сил. Отдача двухлитрового мотора составит 190 «лошадок».
Пока информация о двух кроссоверах от JAC минимальна. Больше подробностей производитель сообщит ближе к старту продаж.
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Автоновости , АК S7
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