Автоэксперты рассказали, почему не стоит заправлять полный бак

Многие автолюбители привыкли заправляться «под завязку», даже не подозревая, что полный бак бензина может доставить водителю серьёзные проблемы, сообщают эксперты портала «За рулём».

Во–первых, заказывая полный бак, водитель рискует быть обманутым сотрудниками АЗС. Зачастую кражей топлива промышляют заправщики, сливая недолитое горючее в отдельные канистры. Воришку можно поймать с поличным с помощью записи с камер видеонаблюдения, если только он не находится в сговоре с оператором станции.

Во-вторых, топливо, налитое под горловину бензобака, может начать выплескиваться наружу, как, например, бывает со старыми моделями Жигулей.

Полный бак в современных автомобилях грозит более серьёзными проблемами. Особенно это касается тех водителей, кто даже после характерного щелчка пистолета продолжает цедить горючее в бак по чуть-чуть. Дело в том, что баки новых машин в большинстве своём оборудованы сложной системой вентиляции для поддержания оптимального уровня давления внутри. При переливе топливо может начать подтекать через дренажные трубки, которые находятся под задним крылом автомобиля, на детали ходовой части, проводку и резиновые уплотнители. В салон просачивается едкий запах бензина, а в сухую жаркую погоду.