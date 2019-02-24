Эксперты составили топ-5 «мужских» автомобилей 

Исследователи составили рейтинг автомобилей, которые можно назвать самыми «брутальными» и «мужскими».
Автомобильные эксперты составили рейтинг машин, которые, по их мнению, более всего подходят мужчинам.
Его возглавил Mercedes-AMG G-Class нового поколения. Модель заняла первое место благодаря грубым формам и повышенной проходимости.
«Серебро» рейтинга досталось Hummer H2, который назвали «мечтой большинства мальчишек в прошлом десятилетии».
А замкнул тройку лидеров Cadillac Escalade, так как данная модель, по мнению экспертов Carsweek, является статусной.
Ранее был составлен топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка.