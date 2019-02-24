Эксперты составили топ-5 «мужских» автомобилей

Исследователи составили рейтинг автомобилей, которые можно назвать самыми «брутальными» и «мужскими».

Автомобильные эксперты составили рейтинг машин, которые, по их мнению, более всего подходят мужчинам.

Его возглавил Mercedes-AMG G-Class нового поколения. Модель заняла первое место благодаря грубым формам и повышенной проходимости.

«Серебро» рейтинга досталось Hummer H2 , который назвали «мечтой большинства мальчишек в прошлом десятилетии».

А замкнул тройку лидеров Cadillac Escalade , так как данная модель, по мнению экспертов Carsweek, является статусной.

Кроме того, в ТОП-5 вошли Jeep Wrangler и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Ранее был составлен топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка.