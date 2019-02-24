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Chevrolet Volt покидает конвейер в 2019 году 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Эпоха гибридных автомобилей вряд ли будет длинной.
Уж очень стремительно врываются в новую жизнь полностью электрические представители транспорта. Вот и концерн General Motors объявил о прекращении выпуска гибридной модели Volt.
Первоначально было объявлено намерение о прекращении деятельности автомобильного завода в Мичигане. Предприятие производит сбор таких моделей как Chevrolet Impala и Volt, Cadillac CT6 и Buick LaCrosse.
В феврале 2019 года представители концерна объявили о закрытии завода не ранее, чем в июле 2020 года. Но выпуск машин продолжится, за исключением гибридного варианта.
При желании модель все еще доступна у любого дилера американской компании. На конвейере гибрид продержится еще в течение месяца.
Представители GM не называют причин прекращения выпуска Volt. За 2018 год по миру машина разошлась в количестве 23 тыс. экземпляров, а годом ранее — на 1,2 тысячу больше. Трудно назвать такие результаты проекта успешными.
Первое поколение авто с двойным двигателем вышло в 2010 году. С 2015 г. дилеры стали предлагать обновленную версию «зеленого» транспорта. Под капотом автомобиля устанавливается единственный бензиновый мотор 1,5 л бензин, мощностью 101 л. с. Предусмотрен и электромотор, выдающий до 149 л. с.
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Автоновости , Chevrolet Impala , Chevrolet , Cadillac , Cadillac CT6 , Buick , Buick LaCrosse
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