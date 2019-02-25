Кто творит революцию на автомобильном рынке

Популярность кроссоверов растет с каждым годом не только в России, но и в мире. Эти автомобили успешно сочетают в себе универсальный кузов и повышенную проходимость с отличной управляемостью и комфортом. «Лента.ру» разобралась в том, какие тенденции царят на этом рынке на примере семейства PACE марки Jaguar

По итогам 2018 года на кроссоверы и внедорожники приходится 43,6 процента автомобильного рынка нашей страны. Высокая посадка, большой дорожный просвет, как правило, полный привод, просторный салон и удобный багажник для покупателей все чаще перевешивают более высокую по сравнению с легковыми автомобилями цену. При этом клиенты не готовы на компромисс: они ждут от кроссоверов не только универсальности и уверенности на зимней дороге или легком бездорожье, но и высочайшего уровня комфорта, отличной управляемости и богатого оснащения.

Какие-то 20 лет назад кроссоверы и внедорожники считались уделом специализированных брендов, например, Land Rover . Однако растущая популярность подобных автомобилей заставила попробовать себя на новом поприще и марки со сложившейся репутацией производителей легковых и даже спортивных машин.

Одной из них стал Jaguar. Сейчас в линейке SUV (Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарных машин) марки три модели семейства PACE: компактный E-PACE, более крупный F-PACE и электрокроссовер I-PACE. И каждый из них воплощает в себе одну из ключевых тенденций мирового рынка кроссоверов.

Спортивная классика

Для любого бренда с богатой историей создание принципиально нового продукта — рискованный шаг. Примут ли покупатели нечто революционное? Не воспримут ли новинку как отступление от традиций? Не пострадает ли имидж бренда? Не будет ли размыт его ДНК? Но рынок диктует свои законы — и производителям приходится рисковать.

В случае с Jaguar F-PACE — первым кроссовером в истории марки, риск оказался полностью оправданным. Машина стала настоящим хитом и привлекла к бренду новых клиентов, а агрессивный дизайн и спортивный характер пришлись по душе многолетним любителям автомобилей Jaguar. Секрет успеха в том, что F-PACE — стопроцентный Jaguar. Кроссовер использует ту же платформу, что и легковые модели XE и XF. Ее ключевая особенность — широчайшее использование алюминия в конструкции автомобиля.

Например, кузов F-PACE состоит из крылатого металла на 80 процентов — это единственный автомобиль с подобным показателем в своем сегменте. Поэтому даже с базовым 180-сильным дизельным двигателем семейства Ingenium кроссовер обладает отличной динамикой — на разгон до 100 километров в час уходит 9 секунд. Ну, а с топовым бензиновым двигателем V6 5.0 мощностью 550 лошадиных сил F-PACE и вовсе превращается в спорткар, — на спринт до «сотни» такому Jaguar требуется всего 4,3 секунды.

Относительно небольшая для достаточно крупного автомобиля масса, спортивные настройки шасси и распределение тяги в полноприводной трансмиссии с акцентом на заднюю ось обеспечивают F-PACE традиционный для автомобилей Jaguar характер. Все кроссоверы Jaguar, как и легковые машины бренда, включая спорткар F-TYPE, могут быть оснащены подвеской Adaptive Dynamics с электронно-управляемыми амортизаторами. Adaptive Dynamics отслеживает колебания кузова каждые 2 миллисекунды (0,002 секунды) и рассчитывает необходимое демпфирующее усилие каждые 10 миллисекунд.

Система автоматически считывает изменения дорожного покрытия и адаптирует демпфирование в соответствии с ситуацией. Благодаря этому Jaguar семейства PACE отличаются небольшими для кроссоверов кренами, быстрым откликом на действия водителя и хорошим балансом спортивности и комфорта.

А за уверенность вне дорог отвечает система All Surface Progress Control (ASPC). Она контролирует подачу топлива и работу тормозов, оставляя за водителем только рулевое управление автомобилем. Таким образом ASPC обеспечивает плавный старт без пробуксовки и оптимальное сцепление колес с поверхностью. Система функционирует в диапазоне от 3,6 км/ч до 30 км/ч — водителю нужно лишь задать нужную скорость через интерфейс круиз-контроля.

Как и подобает флагману линейки кроссоверов, F-PACE оснащен множеством передовых электронных систем. Так мультимедийная система Touch Pro — передовая мультимедийная система. Она оснащена 10-дюймовым сенсорным экраном и четырехъядерным процессором.

Благодаря точке доступа Wi-Fi, к интернету можно подключить до восьми мобильных устройств. А чтобы они не разрядились от активного использования, в перчаточном ящике расположены два USB-порта и розетка на 12 вольт. Еще два USB-порта или две 12-вольтовые розетки могут быть размещены в задней консоли.

И наконец, F-PACE стал первым Jaguar с технологией Activity Key: браслетом с защитой от воды и ударов, с помощью которого водитель может запереть основной ключ внутри автомобиля. Будучи закрытым при помощи Activity Key, F-PACE деактивирует все ключи, оставшиеся в салоне автомобиля. Чтобы открыть автомобиль с помощью Activity Key, его достаточно поднести к литере «J» в надписи «Jaguar», расположенной на двери багажника.

Чтобы с течением времени модель не теряла своей актуальности, англичане стараются регулярно улучшать ее функционал. Так, в 2019 модельном году кроссовер получил адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления. Он работает в скоростном диапазоне 0-180 км/ч и использует функционал существующего адаптивного круиз-контроля с функцией удержания полосы движения и поддержания установленной дистанции до впереди идущего автомобиля. Также он получил систему Stop & Go, которая позволяет остановить автомобиль и вновь начать движение при активации системы легким касанием педали.

Также в новом модельном году все модели семейства PACE вслед за электрокроссовером I-PACE получили Smartphone Pack, который включает приложения для смартфонов на базе iOS и Android. Благодаря Apple CarPlay через экран медиасистемы водитель получает доступ ко всем функциям и приложениям Apple: звонкам, музыке, картам Apple Maps, сообщениям iMessage, книжному сервису iBooks, подкастам, а также к другим установленным совместимым приложениям.

Android Auto же позволяет водителю пользоваться картами Google Maps, функционалом Google Assistant и другими приложениями. Простой и интуитивный интерфейс, возможность управления телефоном с помощью кнопок на руле и функции голосового управления позволяют водителю сконцентрировать свое внимание на дороге.

Размер не имеет значение

Времена, когда компактные модели заметно уступали в оснащении и технологическом совершенстве своим более крупным собратьям, прошли. И Jaguar E-PACE — отличный пример этого тренда. Несмотря на формальный статус самого младшего в семействе PACE, кроссовер почти ни в чем не уступает своим старшим братьям. У него такая же мультимедиа-система нового поколения Touch Pro с функцией управления голосовыми командами, 10-дюймовым сенсорным дисплеем, настраиваемым главным меню и возможностью подключать к точке доступа до восьми мобильных устройств.

А у аудиосистемы Meridian в самой продвинутой версии может быть даже больше динамиков, чем в F-PACE — 15 против 11. Больше и возможностей для зарядки мобильных устройств: у младшего кроссовера те же четыре розетки на 12 вольт, но USB-портов на один больше — до пяти.

Помимо водонепроницаемого и противоударного браслета Activity Key, с помощью которого водитель может запереть основной ключ внутри автомобиля, у E-PACE есть функция Gesture Tailgate. Она позволяет открыть багажник, не используя при этом ключа дистанционного управления. Движения ногой под сенсорами на нижней части бампера достаточного для того, чтобы запустить открывающий механизм — это возможно даже с занятыми руками. Закрыть багажник можно таким же образом. Его объем, кстати, даже немного больше, чем у F-PACE — 577 литров.

И наконец, компактный кроссовер Jaguar не отстает в цифровизации даже от электрокроссовера I-PACE. Как и для электрического флагмана, для E-PACE доступна система Smart Settings. Она распознает индивидуальные предпочтения водителя и корректирует настройки автомобиля (климат-контроль, информационно-развлекательная система и положение сидений) в соответствии с полученными данными. Система Smart Settings идет в комплекте с пакетом Connect Pro Pack, в который также входят точка доступа 4G Wi-Fi, Pro Services и Navigation Pro, предоставляющие водителю данные о дорожной ситуации, наличии парковочных мест и навигацию «от двери до двери».

Как и у остальных представителей семейства в арсенале E-PACE есть множество систем активной безопасности, которые облегчают управление и делают езду более безопасной. Это и система мониторинга слепых зон (BSA), и система удержания полосы, и система помощи при старте в гору (HSA), и система стабилизации трейлера, и адаптивный дальний свет, и система экстренного торможения.

Как и F-PACE, система экстренного торможения E-PACE оснащена функцией определения пешеходов за счет стереокамеры, расположенной на зеркале заднего вида. Камера определяет расстояние до объектов на пути движения, предупреждая водителя и активируя тормоза в случае риска — вплоть до полной автоматической остановки.

Кроме того, камера кругового обзора E-PACE включает систему определения дорожной ситуации по ходу движения. Она особенно полезна на «слепых» перекрестках с ограниченным обзором. При включении режима «обзор перекрестка», камера сообщает о приближающихся автомобилях по всем направлениям, создавая предупреждающие сигналы в случае необходимости.

Высокое напряжение

Кто сказал, что кроссовер должен приводить в движение непременно двигатель внутреннего сгорания? Jaguar I-PACE — не только первый полностью электрический автомобиль марки, но и стал первым премиальным электрокроссовером на российском рынке. Отказ от привычного силового агрегата позволил британским инженерам переосмыслить привычный формат кроссовера.

Благодаря тому, что аккумуляторная батарея находится в полу, у I-PACE очень низкий центр тяжести, который обеспечивает машине ранее недостижимую для кроссоверов спортивную управляемость. На нее работает и традиционная для спортивных машин архитектура подвесок: двухрычажная — спереди и многорычажная — сзади.

Кроме того, I-PACE обладает выдающейся динамикой: до 100 километров в час Jaguar разгоняется за 4,8 секунды. И дело не только в мощности двух электромоторов — его отдача составляет 400 лошадиных сил — но и в особенностях электромобилей. Из-за того, что у электромобилей нет коробки передач, при разгоне машина не теряет время на переключения. Также электромотор обладает большим крутящим моментов в 696 ньютон-метров, который, в отличие от ДВС, доступен с самого старта.

I-PACE — один из первых электромобилей на мировом рынке, запас хода которого сравним с традиционными автомобилями: с полностью заряженным аккумулятором электричемкий Jaguar способен проехать до 470 километров. Причем такой результат был получен в рамках нового более строгого ездового цикла WLTP, вступившего в силу в 2018 году.

Экономить энергию помогает не только кузов с низким коэффициентов аэродинамического сопротивления, но и навигационная система EV Navigation, которая учитывает топографические особенности местности, детали прошлых поездок и индивидуальные особенности стиля вождения, чтобы максимально точно проложить наиболее эффективный маршрут.

Использование электромобиля облегчает приложение InControl Remote, с помощью которого можно запрограммировать время зарядки, заранее охладить или нагреть батарею, а также узнать о том, каков оставшийся запас хода или сколько времени осталось до полной зарядки.

Ключ к сердцу

Продажи семейства PACE продемонстрировали абсолютную правоту менеджеров Jaguar. В 2017 году рост продаж марки в России составил 5 процентов, а в 2018 году — 16,8 процента. Значительную роль в этом успехе сыграли автомобили семейства Pace, которые привлекли к британской марке новых покупателей.

При этом в Jaguar пошли еще дальше и запустили Jaguar I-PACE eTrophy — гоночную серию, этапы которой проходят совместно с Формулой-Е. На старт каждой гонки выходят 20 одинаковых гоночных электрокроссоверов I-Pace, которые не слишком сильно отличаются по своей конструкции от дорожных машин. Таким образом, англичане доказали, что электрический кроссовер может быть настоящим Jaguar не только на дорогах, но и на гоночной трассе.