В Госдуме предложили штрафовать за эвакуацию авто без составления протокола

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить штрафы для должностных лиц за задержание автомобиля без составления протокола в размере до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова

Разработчики полагают, что отсутствие административной ответственности за незаконное задержание транспортного средства привело к ситуации, когда созданы все условия для самоуправства и злоупотреблений со стороны лиц, осуществляющих "эвакуацию".

"Так, на практике имеют место случаи задержания транспортных средств без составления протокола, когда на месте задержания находятся уполномоченные на составление протокола должностные лица, устно дающие разрешение на задержание, а протокол составляют задним числом. Также имеют место случаи составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается применять ответственность как к должностным лицам, уполномоченным принимать решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного средства, так и к работникам лица, которые будут исполнять решение о его задержании.

Согласно проекту закона, устанавливаются штрафы для принимающих решение об эвакуации лиц в размере до 30 до 50 тысяч рублей, а для исполняющий это решение — от 5 до 50 тысяч рублей.

"Законопроект позволит повысить уровень ответственности как уполномоченных на принятие решения о задержании должностных лиц за принимаемые решения, так и работников лиц, исполняющих решение о задержании за совершаемые действия", — говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем депутаты также внесли законопроект, разрешающий владельцу эвакуируемого транспортного средства в случае, если документы на автомобиль находятся внутри транспортного средства, предъявить их.