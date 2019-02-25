Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав в России 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года, передает РИА "Новости".
Он подчеркнул, что с технической точки зрения система готова. Черников отметил, что электронные документы помогут бороться с поддельными удостоверениями и предотвратить использование одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.
"У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года… Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году", — сказал Черников.
Глава ГИБДД добавил, что после введения электронных прав требование к водителям иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины станет неактуальным, потому что у сотрудников ведомства вся необходимая информация будет содержаться в электронной базе.
Ранее сообщалось, что в России вводят новые правила регистрации автомобилей.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: ЦБ намерен ужесточить контроль над торговлей бензином В Австралии на автомобильных номерах появятся эмодзи Стала известна дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
ДТП с участием кортежа Додона попало на видео
ДТП
«Надышался шариками»: страшное ДТП в Петербурге
ДТП Статьи
Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве
ДТП
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
Пьяные полицейские попали в аварию под Улан-Удэ
ДТП
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Автоледи на тест-драйве разнесла витрину салона
ДТП
Автобус с пассажирами влетел в фуру в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение