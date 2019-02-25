В ГИБДД рассказали, когда заработает система контроля за водителями такси

ГИБДД разрабатывает систему учета и контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин, она заработает в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости глава ГИБДД России Михаил Черников. "Речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Не по каждому в отдельности — это можно сделать уже сейчас, — а по списку. К примеру, выходят на работу 1000 человек. По водительскому удостоверению мы можем "пробить" каждого, но это очень долго. А если будет пакетная выгрузка водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то все будет быстро — нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления. Опять же, за системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение", — рассказал он. По его словам, новая система позволит также отследить техническое состояние автомобиля. "Когда мы зайдем в систему, мы будем видеть реальное техническое состояние автомобиля. Главное для нас — предотвратить незаконные перевозки. Поэтому мы заинтересованы совместными усилиями с органами исполнительной власти и с надзорными органами разработать такую систему. И мы ее сделаем, она заработает в этом году", — добавил Черников.