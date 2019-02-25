Эвакуаторщикам пригрозили огромным штрафом

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за эвакуацию автомобилей с нарушениями.

Согласно проекту закона, штраф для должностных лиц за эвакуацию не по правилам должен составить 50 тыс. рублей. Авторы документа, депутаты от ЛДПР , предлагают ввести такую санкцию за эвакуацию машины без составления протокола либо за его составление в отсутствие водителя, без понятых и без видеозаписи. При этом тех, кто принимает решение об эвакуации, можно будет штрафовать на 30-50 тыс. рублей, а исполнителей — на 5-50 тыс. рублей.

Пока же незаконное задержание автомобиля чревато злоупотреблениями в сфере эвакуации, отмечают авторы инициативы. В частности, разрешение на задержание машины дается устно, а протокол может быть составлен задним числом и с нарушениями — например, без понятых.

Еще одно предложение депутатов от ЛДПР — не эвакуировать автомобили в случае, если водитель присутствует при задержании, но не может предъявить права и документы на машину, так как они находятся в салоне.

Напомним, в январе на 4% подорожала услуга эвакуации. Стоимость перемещения транспортных средств с мотором мощностью до 80 л.с. (категории А и В) осталась прежней и составляет 3,2 тыс. рублей, за авто мощностью 80-250 л.с. (категория В) водителям придется заплатить 5,2 тыс. рублей, а за легковушки, мощность двигателей которых превышает 250 л.с. — 7,4 тыс. рублей. Для грузовиков и негабаритных автомобилей действует тариф 49,2 тыс. рублей.