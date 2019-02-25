Эвакуаторщикам пригрозили огромным штрафом 

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за эвакуацию автомобилей с нарушениями.
Согласно проекту закона, штраф для должностных лиц за эвакуацию не по правилам должен составить 50 тыс. рублей. Авторы документа, депутаты от ЛДПР, предлагают ввести такую санкцию за эвакуацию машины без составления протокола либо за его составление в отсутствие водителя, без понятых и без видеозаписи. При этом тех, кто принимает решение об эвакуации, можно будет штрафовать на 30-50 тыс. рублей, а исполнителей — на 5-50 тыс. рублей.
Пока же незаконное задержание автомобиля чревато злоупотреблениями в сфере эвакуации, отмечают авторы инициативы. В частности, разрешение на задержание машины дается устно, а протокол может быть составлен задним числом и с нарушениями — например, без понятых.
Еще одно предложение депутатов от ЛДПР — не эвакуировать автомобили в случае, если водитель присутствует при задержании, но не может предъявить права и документы на машину, так как они находятся в салоне.
Напомним, в январе на 4% подорожала услуга эвакуации. Стоимость перемещения транспортных средств с мотором мощностью до 80 л.с. (категории А и В) осталась прежней и составляет 3,2 тыс. рублей, за авто мощностью 80-250 л.с. (категория В) водителям придется заплатить 5,2 тыс. рублей, а за легковушки, мощность двигателей которых превышает 250 л.с. — 7,4 тыс. рублей. Для грузовиков и негабаритных автомобилей действует тариф 49,2 тыс. рублей.