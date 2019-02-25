Полностью рассекречен новый Peugeot 208

Недавняя утечка фотографий хэтчбека Peugeot 208 нового поколения с фирменной фотосессии заставила французов поторопиться с официальной онлайн-премьерой новинки. Разработанному "с нуля" хэтчбеку обещана, помимо всех новшеств, еще и полностью электрическая версия.

Peugeot 208 переехал с пожилой платформы PF1 на новую тележку, построенную по канонам модульной архитектуры CMP альянса PSA. По заверению производителя, это позволило снизить вес модели в среднем на 30 кг и заметно улучшить как акустический комфорт, так и уровень вибронагруженности.

В моторную гамму компактного хэтчбека вошли только два двигателя — бензиновый и дизельный. Первый при объеме в 1,2 л и всего трех цилиндрах планируется поставлять в трех вариантах мощности — 75, 100 и 130 л.с., причем самый мощный будет комплектоваться безальтернативным 8-диапазонным автоматом, а для остальных оставят доступ к 6-ступенчатой механике. Вторым мотором стал 1,5-литровый дизель с отдачей в 100 л.с. — ему автомата не досталось.

Между тем в Peugeot в полном согласии с недавним заявлением о переводе всех своих моделей на электротягу, обещают вскоре выпустить на рынок и полностью электрическую версию модели под названием e208 с мотором, развивающим 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. До 100 км/ч такой хэтч сможет ускоряться за 8,1 секунды, а запас хода на одной зарядке составит порядка 340 км при замерах по циклу WLTP. При этом поскольку электроверсия построена на особой модификации платформы CMP, у которой батареи размещаются под полом, объем багажника электромобиля по сравнению с бензиновой версией не пострадает и сохранит свои 220 литров объема.

50-киловаттную батарею можно будет зарядить либо за 8, либо за 5 часов в зависимости от типа зарядного устройства. Самая же мощная зарядная станция из всех доступных пополнит 80% энергозапаса за 30 минут.

Хэтчбеку полностью перепроектировали внешность, сделав это с известной оглядкой на флагманский 508, и новинку уже назвали "одним из самых привлекательных предложений в классе". В топовых комплектациях новый 208 будет оснащаться полностью светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами и контрастной черной крышей.

Интерьер новинки, построенный по схеме i-Cockpit, получил отчетливо спортивные нотки, включая отделку "под карбон" и двухспицевое рулевое колесо, срезанное снизу и сверху. Хэтчбеку досталась фирменная цифровая "приборка" и новые мультимедийные технологии с сенсорным монитором диагональю от 5 до 10 дюймов. Заметно, что французы всеми силами пытались избавиться от большинства физических кнопок на центральной консоли, однако полностью их ликвидировать все же не получилось.

Дебютировать новое поколение Peugeot 208 должно на международной выставке в Женеве, которая откроется 7 марта.