Водитель автобуса заменил колесо бревном и поехал

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Водитель автобуса заменил сломанное колесо бревном и поехал 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Водитель автобуса в Прокопьевске (Кемеровская область) поставил вместо сломанного колеса бревно и поехал в автомастерскую. Видео произошедшего опубликовал на YouTube очевидцы.
У водителя автобуса не оказалась запаски. На кадрах видно, как бревно дымится во время движения.
Как сообщили изданию «Сибдепо» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Кузбасса, водитель автобуса не нарушил ПДД. В ведомстве уточнили, что такая буксировка до автосервиса допустима при отсутствии запаски. В ГИБДД также установили, что этот автобус сломался за два дня до инцидента с бревном.
3 февраля вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева рассказала, что более половины автобусного парка в России составляет старая техника, которая стареет с каждым годом. Прочность старых автобусов снижается в 1,5 — 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Она также отметила, что несмотря на это, в России до сих пор нет законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов.
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Автоновости , Видео , Елена Матвеева , ГИБДД , Группа ГАЗ
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