Водитель автобуса заменил колесо бревном и поехал

Водитель автобуса заменил сломанное колесо бревном и поехал

Водитель автобуса в Прокопьевске (Кемеровская область) поставил вместо сломанного колеса бревно и поехал в автомастерскую. Видео произошедшего опубликовал на YouTube очевидцы.

У водителя автобуса не оказалась запаски. На кадрах видно, как бревно дымится во время движения.

Как сообщили изданию «Сибдепо» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Кузбасса, водитель автобуса не нарушил ПДД. В ведомстве уточнили, что такая буксировка до автосервиса допустима при отсутствии запаски. В ГИБДД также установили, что этот автобус сломался за два дня до инцидента с бревном.