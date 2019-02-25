Бензин в России в январе подорожал на 0,8%

Средние потребительские цены на бензин в России за январь выросли на 0,8% — до 44,16 руб. за литр, сообщает Росстат

В частности, бензин марок Аи-92 и Аи-95 в среднем подорожал на 0,7% — до 41,87 руб. и 45,14 руб. за литр соответственно, следует из данных служб.

Отмечается, что стоимость литра Аи-98 увеличилась на 1% и составила 50,91 руб., а литр дизельного топлива подорожал на 1,2% — до 47,15 руб.