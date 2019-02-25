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Бензин в России в январе подорожал на 0,8% 

RT на русском + ещё 4 56 минут назад
Фото: Reuters
Средние потребительские цены на бензин в России за январь выросли на 0,8% — до 44,16 руб. за литр, сообщает Росстат.
В частности, бензин марок Аи-92 и Аи-95 в среднем подорожал на 0,7% — до 41,87 руб. и 45,14 руб. за литр соответственно, следует из данных служб.
Отмечается, что стоимость литра Аи-98 увеличилась на 1% и составила 50,91 руб., а литр дизельного топлива подорожал на 1,2% — до 47,15 руб.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что снижения цен на топливо в стране весной-летом не ожидается. По его словам, задача правительства заключается в балансировании.
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Автоновости , Дмитрий Козак , Росстат
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