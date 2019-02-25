Audi Q5, A6, A7 и A8 стали гибридами

Компания Audi отрапортовала о завершении работ в рамках очередного витка электрификации модельного ряда. В "подключаемые гибриды" превратились модели Q5, A6, A7 и A8, причем на четверых они получили три силовых установки.

В каждом из анонсированных гибридных приводов используются 14,1-киловаттная батарея, электромотор, встроенный в 8-ступенчатый "типтроник", и система рекуперации энергии торможения.

Все четыре модели могут проехать до 40 км, пользуясь исключительно электрической тягой, и все четыре позволяют заряжать аккумулятор от бытовой электросети. При этом отдача силовых установок может отличаться от модели к модели. Самый мощный вариант получил флагманский седан Audi A8 L. В версии 60 TFSI e Quattro его 3-литровый V6 и электромотор развивают совокупно впечатляющие 443 л.с. и почти 700 Нм крутящего момента.

Версия 50 TFSI e пополнила семейства Q5, A6 и A7. В этом случае силовая установка обеспечивает 295 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Для этих же моделей предусмотрен еще один, слегка "подогретый" вариант силовой установки с обозначением 55 TFSI e, обеспечивающий 363 л.с. и 500 Нм.

На всех четырех гибридах силовая установка может работать в одном из трех режимов — EV, Auto и Hold. Первый обозначает передвижение исключительно на электротяге, второй — работу обоих моторов совокупно под управлением электроники, а третий подразумевает поддержание постоянного уровня заряда батарей.

Цены на новые гибриды пока не объявлены, но в Audi уже уточнили, что прием заказов на новинки откроется уже в нынешнем году.