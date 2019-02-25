МАЗ представил гигантскую железную «саранчу»

Минский завод не случайно сравнивает машину с насекомым — она с огромной скоростью перерабатывает любые органические отходы в топливную щепу.

За труднопроизносимым казенным названием МАЗ-6944C9 скрывается рубильно-дробильный аппарат, измельчающий древесину любой плотности и формы с неистовством полчища саранчи — производительность "изготовления" топливной щепы (максимальный диаметр мягкой древесины — 560 мм, а твердой — 420 мм) достигает 150 кубометров в час. Анатомия МАЗ включает в себя шасси с колесной формулой 8x4, немецкие рубильные установки Jenz и гидравлический манипулятор. Оснащенность типом установки (может быть белорусской или импортной) зависит от крана.

Особо отмечается удобство работы оператора "саранчи" — управление организовано в подъемной кабине посредством джойстика. Разработчики говорят, что техника с подобными характеристиками создана в Беларуси впервые и по соотношению цены и качества практически не имеет аналогов на территории СНГ. Машина произведена на мощностях завода "Могилевтрансмаш" и будет выпускаться там же.

Также продемонстрирован четырехосный полуприцеп-сортиментовоз МАЗ-994850 для вывоза древесины. Конструкция довольно интересная и, как заявляется, не имеющая аналогов на постсоветском пространстве — она изготовлена из высокопрочной шведской стали, отличается легкостью и грузоподъемностью в 43 тонны против 35 тонн у стандартного прицепа.