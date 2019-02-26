Toyota готовит дешевый кроссовер на базе C-HR

Во многом такое положение дел объясняется высокой стоимостью японского субкомпакта, далеко опережающей своих конкурентов. В настоящее время C-HR заняла нишу имиджевой модели "не для всех", а позиция по-настоящему массового мини-кроссовера у Toyota пустует. Конечно, японская компания не может оставить ситуацию без исправления и, как утверждается на форуме таиландского издания Headlightmag, уже приступила к разработке нового SUV.

Напомним, что C-HR построен на новейшей платформе производителя TNGA в версии C, а сборка модели налажена на заводах в Японии, Китае, Турции и Таиланде. Если поставляемые в Европу из Турции экземпляры еще кое-как расходятся, то на азиатских рынках спрос на дорогую маленькую машину невелик. Именно поэтому, как сообщает источник таиландского журнала, Toyota намерена выпустить более дешевую альтернативную модель на той же архитектуре TNGA -C.

allroader.ru