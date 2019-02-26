Toyota готовит дешевый кроссовер на базе C-HR 

Рынок субкомпактных кроссоверов растет не по дням, а по часам, однако и закрепиться на нем удается далеко не всем. В то время, как Honda HR-V, Mazda CX-3 и Nissan Juke приносят производителям хорошие прибыли, Toyota C-HR, несмотря на идентичный класс, остается аутсайдером.
Во многом такое положение дел объясняется высокой стоимостью японского субкомпакта, далеко опережающей своих конкурентов. В настоящее время C-HR заняла нишу имиджевой модели "не для всех", а позиция по-настоящему массового мини-кроссовера у Toyota пустует. Конечно, японская компания не может оставить ситуацию без исправления и, как утверждается на форуме таиландского издания Headlightmag, уже приступила к разработке нового SUV.
Напомним, что C-HR построен на новейшей платформе производителя TNGA в версии C, а сборка модели налажена на заводах в Японии, Китае, Турции и Таиланде. Если поставляемые в Европу из Турции экземпляры еще кое-как расходятся, то на азиатских рынках спрос на дорогую маленькую машину невелик. Именно поэтому, как сообщает источник таиландского журнала, Toyota намерена выпустить более дешевую альтернативную модель на той же архитектуре TNGA -C.
allroader.ru
Новинка будет позиционироваться ниже C-HR и получит традиционные черты кузова с прицелом на практичность (крыше не будет завалена к хвостовой части в стиле спорт-купе, как у C-HR). Скорее всего, первым рынком для авто будет именно Таиланд, чье подразделение Toyota его и разрабатывает. Не исключено, что в будущем модель с некоторыми изменениями в дизайне будет выпущена и под брендом Daihatsu. Презентации кроссовера стоит ждать не ранее 2020-2021 года.