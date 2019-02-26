Кроссовер Chevrolet Blazer станет семиместным

Компания Chevrolet планирует в течение 2020 года выпустить на рынок вариант кроссовера Chevrolet Blazer XL с трехрядным салоном на семь посадочных мест. По информации инсайдеров, презентация автомобиля может пройти уже во время одного из автосалонов в текущем году. Основными рынками сбыта для Blazer XL станут Китай и страны Латинской Америки. Напомним, что новинка предвосхищена концептом FNR-CarryAll и унаследует его дизайн.

По имеющимся данным, кроссовер получит несколько переработанное шасси с увеличенной до 2868 мм колесной базой и длиной кузова в 5001 мм. Весь прирост в размере 140 мм придется на задний свес. Вместе с этим будет ликвидирован завал крыши и расширена задняя пара дверей, чтобы упростить посадку на задний ряд. В остальном модель будет соответствовать стандартному Chevrolet Blazer, на который американский производитель делает ставку в Поднебесной.

Планируется, что на китайском рынке Chevrolet Blazer XL получит 240-сильный 2.0-литровый турбированный мотор, в то время как для латиноамериканцев наиболее вероятным двигателем станет 3.6-литровый атмосферник V6, обладающий мощностью в 305 «лошадей». В обоих случаях автомобиль будет комплектоваться девятиступенчатым «автоматом».

Сообщается, что сборка кроссовера будет осуществляться на территории Китая, чтобы избежать значительных импортных пошлин на ввозимые автомобили.