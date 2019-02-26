Toyota попыталась превратить «Короллу» в хот-хэтч

У пятидверной Toyota Corolla появилась новая модификация, которая получила наименование GR Sport. Правда, название модификации обманчиво: заметно спортивнее "Королла" не стала. С другой стороны, возможно, GR Sport — лишь начало большого пути.

Новая модификация предусматривает порцию дополнительной агрессии лишь во внешнем виде хэтчбека. Вместе с именем GR Sport он получает, к примеру, иную решетку радиатора, по-другому оформленный передний бампер и некий намек на задний диффузор, накладки на пороги и особые 18-дюймовые колесные диски. Кроме того, для комплектации предложен индивидуальный вариант двуцветного оформления кузова. Изображений интерьера производитель не распространил, но по неподтвержденной пока информации в нем появятся альтернативные передние кресла, а также красные акценты в оформлении и возможность отделки кожей.

Силовые установки, доступные для пятидверной Toyota Corolla, никаким изменениям в этой модификации подвергаться не будут. В Европе Corolla GR Sport предложат с двумя гибридными силовыми установками на базе бензиновых моторов объемом 1,8 и 2,0 л с отдачей в 122 и 180 л.с. соответственно в паре с электромеханическим вариатором. Вполне возможно, войдет в список оснащения и адаптивная подвеска.

Продажи новинки в Европе стартуют лишь в январе следующего года. При этом путь "Короллы" к статусу хот-хэтча версией GR Sport может и не ограничиться.