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Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3% 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.
«Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — сказал он.
Министр добавил, что в январе 2019 года цены на бензин поднялись примерно на 1,7% в связи повышением НДС с начала года с 18 до 20%.
По его словам, это является объективной ситуацией и неожиданности в связи с этим не было.
Новак отметил, что на протяжении двух месяцев цены на бензин остаются стабильными.
Ранее в Росстате сообщили, что средние потребительские цены на бензин в России за январь выросли на 0,8%.
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Автоновости , Видео , Александр Новак , Росстат , Минэкономразвития , Газета.Ru
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