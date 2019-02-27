Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3%

«Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — сказал он.

Министр добавил, что в январе 2019 года цены на бензин поднялись примерно на 1,7% в связи повышением НДС с начала года с 18 до 20%.

По его словам, это является объективной ситуацией и неожиданности в связи с этим не было.

Новак отметил, что на протяжении двух месяцев цены на бензин остаются стабильными.