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Найден способ борьбы с разбавленным бензином 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики Александр Новак в интервью «Газете.ру» рассказал о борьбе с фальсификацией топлива на АЗС. Министр заявил, что мониторинговые службы закрывают заправки за разбавленный бензин.
Также Новак сообщил о новом способе борьбы с фальсификациями. В рамках пилотного проекта Росстандарт внедряет единую государственную информационную систему. Она позволит отслеживать движение нефтепродуктов непосредственно с завода до АЗС.
По мнению министра, это полностью исключит возможность продажи некачественных продуктов.
Новак отметил, что Минэнерго, Минфин и налоговики также работают над идеей переноса уплаты акциза с оптовиков на заправки.
«Ведь сегодня автозаправки не уплачивают акциз, и это им позволяет заниматься махинациями, в том числе, как вы говорите, разбодяживать, разводить и продавать некачественный продукт», — сказал министр.
По его словам, если АЗС будут уплачивать акциз, «разбодяживать» они больше не смогут, так как «стоимость топлива будет совершенно другая».
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в 2019 году в России могут ввести штрафы с оборота АЗС за недолив топлива. Штрафы составят один процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
Только в Центральном федеральном округе жалобы на недолив составляли в 2016 году 21,6 процента от общего числа претензий к АЗС, а в 2017-м — уже 46,2 процента.
Комментарии
Автоновости , Александр Новак , Денис Мантуров , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Минэнерго , Минфин , Газета.Ru
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