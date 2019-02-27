Найден способ борьбы с разбавленным бензином

«Газете.ру» Министр энергетики Александр Новак интервью рассказал о борьбе с фальсификацией топлива на АЗС. Министр заявил, что мониторинговые службы закрывают заправки за разбавленный бензин.

Также Новак сообщил о новом способе борьбы с фальсификациями. В рамках пилотного проекта Росстандарт внедряет единую государственную информационную систему. Она позволит отслеживать движение нефтепродуктов непосредственно с завода до АЗС.

По мнению министра, это полностью исключит возможность продажи некачественных продуктов.

Минфин и Новак отметил, что Минэнерго налоговики также работают над идеей переноса уплаты акциза с оптовиков на заправки.

«Ведь сегодня автозаправки не уплачивают акциз, и это им позволяет заниматься махинациями, в том числе, как вы говорите, разбодяживать, разводить и продавать некачественный продукт», — сказал министр.

По его словам, если АЗС будут уплачивать акциз, «разбодяживать» они больше не смогут, так как «стоимость топлива будет совершенно другая».

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в 2019 году в России могут ввести штрафы с оборота АЗС за недолив топлива. Штрафы составят один процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.

Только в Центральном федеральном округе жалобы на недолив составляли в 2016 году 21,6 процента от общего числа претензий к АЗС, а в 2017-м — уже 46,2 процента.