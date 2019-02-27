Volkswagen выделил Jetta в отдельный бренд

Компания Volkswagen выделит семейство Jetta в отдельный бренд, ориентированный на молодую аудиторию. Модели новой марки, предназначенной исключительно для китайского рынка, будут собирать на заводе FAW-Volkswagen в городе Чэнду.

По мнению совета директоров Volkswagen, бренд Jetta поможет компании закрепиться в среднем ценовом сегменте, между более дорогим VW и массой марок начального уровня, занимающих ⅓ китайского рынка. Кроме того, Jetta — одна из культовых моделей Volkswagen в Китае, пользующаяся огромной популярностью.

Линейка Jetta будет состоят из седана и двух кроссоверов. Под новый бренд разработаны новые форматы точек продаж, которые будут привлекать целевую аудиторию. Речь идет о цифровых шоу-румах, pop-up площадках в торговых центрах и мобильных грузовиках-магазинах.