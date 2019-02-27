Ford прекращает производство грузовиков в Южной Америке

Недавно, руководство компании Ford сделало заявление, что они намерены провести реорганизацию производства в области тяжёлой грузовой техники и закрыть линию на южноамериканском заводе.

Это означает, что глобальный бизнес Ford Motor Co. закончит производить тяжёлые грузовики на заводе в Бразилии (Сан-Бернарду-ду-Кампу) к концу этого года. Соответственно, закончится и продажа марок Ford Cargo F-350 и F-4000. Под сокращение попал и небольшой коммерческий грузовичок марки Fiesta.

Подобное решение о прекращении производства грузовых транспортных средств марки Ford руководству компании далось нелегко. Несколько месяцев оно усердно пыталось сохранить бизнес, для этого пытались найти партнеров или продать его часть.

На данный момент необходимы значительные капиталовложения, чтобы удовлетворить потребность рынка, либо увеличить нормативные затраты, при этом не получая никакой прибыли. К сожалению, такой исход их не устроил.

Для попытки реорганизовать свой бизнес в Южной Америке были предприняты и другие меры. Например, сотрудникам производства Ford в течении нескольких месяцев снизили зарплату и административные расходы, во всём регионе, больше чем на 20%. Пытались укрепить портфель популярных транспортных средств, таких как внедорожники и пикапы. Старались использовать глобального партнера, Volkswagen

Ничто не смогло спасти завод в Южной Америке, его пришлось закрыть. Кроме него, глобальным структурным изменениям подвергаются и другие производства в Западной Европе и Российской Федерации.