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Компания Volvo запускает новый сервис долгосрочной аренды Car Rent 

Car.ru 58 минут назад
Фото: car.ru
Шведский производитель запускает в России новую программу долгосрочной аренды транспортного средства Volvo Car Rent, которая предназначается для среднего или малого бизнеса, а также индивидуального предпринимателя.
В результате аренды автомобиля предприниматель получает абсолютно новое транспортное средство марки Volvo сроком от 1 до 5 лет. После заключения договора клиенту необходимо осуществлять платеж каждый месяц, согласно программе. Он фиксирован на вес срок аренды автомобиля.
По окончанию срока действие договора у клиента есть два варианта пути. Либо пролонгировать и пользоваться автомобилем дальше, либо отказаться и отдать машину арендодателю.
По договору, транспортное средство не числится на балансе компании. Кроме этого, регистрация в отделение ГИБДД, прохождение техосмотра, внеплановый ремонт, шиномонтаж, сезонное складирование шин, оказание помощи при поломке (с графиком 24/7), контролирование наличия штрафов, за нарушение правил дорожного движения, всё лежит на арендодателе.
Благодаря Volvo Car Rent, предпринимателю нет необходимости тратиться и покупать новый автомобиль, страховать его и обслуживать. Этими вопросами занимаются сотрудники компании ALD Automotive, являющиеся партнерами Volvo Car Rent. Всё что потребуется от арендателя-это своевременно заправлять и мыть транспортное средство.
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Автоновости , Volvo , ГИБДД
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