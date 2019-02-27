Компания Volvo запускает новый сервис долгосрочной аренды Car Rent

Шведский производитель запускает в России новую программу долгосрочной аренды транспортного средства Volvo Car Rent, которая предназначается для среднего или малого бизнеса, а также индивидуального предпринимателя.

В результате аренды автомобиля предприниматель получает абсолютно новое транспортное средство марки Volvo сроком от 1 до 5 лет. После заключения договора клиенту необходимо осуществлять платеж каждый месяц, согласно программе. Он фиксирован на вес срок аренды автомобиля.

По окончанию срока действие договора у клиента есть два варианта пути. Либо пролонгировать и пользоваться автомобилем дальше, либо отказаться и отдать машину арендодателю.

По договору, транспортное средство не числится на балансе компании. Кроме этого, регистрация в отделение ГИБДД , прохождение техосмотра, внеплановый ремонт, шиномонтаж, сезонное складирование шин, оказание помощи при поломке (с графиком 24/7), контролирование наличия штрафов, за нарушение правил дорожного движения, всё лежит на арендодателе.

Благодаря Volvo Car Rent, предпринимателю нет необходимости тратиться и покупать новый автомобиль, страховать его и обслуживать. Этими вопросами занимаются сотрудники компании ALD Automotive, являющиеся партнерами Volvo Car Rent. Всё что потребуется от арендателя-это своевременно заправлять и мыть транспортное средство.