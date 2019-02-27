Спецверсия Jeep Compass S дебютирует на Женевском автосалоне

На Женевском автосалоне, который вот-вот уже стартует и пройдет с 5 по 17 марта, состоится презентация нового специального издания Jeep Compass S.

Compass является самой продаваемой моделью бренда в Европе. Специздание S предназначено для улучшения спортивного и городского облика C-SUV.

Jeep Compass S имеет двухцветную окраску Pearl White с черной крышей и новые 19-дюймовые колеса с отделкой из гранита — Crystal. Передняя решетка, значки, лицевые панели противотуманных фар, аппликация на нижней панели и отверстия дневного света также имеют уникальную отделку.

Внутри автомобиля спортивная черная кожаная обивка с контрастной вольфрамовой цветовой строчкой, анодированная рамка из металлической консоли Gun Metal и первоклассная 8,4-дюймовая информационно-развлекательная система Uconnect со спутниковой навигацией.

Также в особенности оборудования специального выпуска включены биксеноновые фары, автоматический дальний свет, электропривод задней двери, адаптивный круиз-контроль, электрические 8-позиционные сиденья и звуковая система Beats.

Под капотом Compass S имеет 1,4-литровый бензиновый двигатель MultiAir 2 с турбонаддувом в версиях 140 л.с. /230 Нм и 170 л.с. /250 Нм. Также предлагаются 1.6-литровый дизельный двигатель MultiJet II с турбонаддувом (120 л.с. /320 Нм) и 2,0— литровый дизельный двигатель MultiJet II с турбонаддувом в версиях 140 л.с. /350 Нм и 170 л.с. /380 Нм.

Варианты трансмиссии будут включать 6-ступенчатую механическую и 9-ступенчатую автоматическую.

Автомобиль переднеприводный или полноприводный.

Запуск Jeep Compass S в Европе запланирован на II квартал этого года. Ассортимент «S» включает в себя аналогичные специальные издания Renegade, Cherokee и Grand Cherokee.