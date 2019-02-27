Обновленный Jaguar XE лишили дешевых версий

Британский автопроизводитель обновил седан Jaguar XE, который чуть изменился снаружи и внутри, а также остался без компрессорных моторов V6 и механической трансмиссии.

Что касается обновления в дизайне экстерьера, то XE обзавелся светодиодной оптикой уже в базовом оснащении, а задние фонари хоть и сохранили характерный рисунок, но стали заметно уже. Кроме того, для четырехдверки теперь доступен стайлинг-пакет R-Dynamic, включающий другие бамперы.

В салоне изменений больше — тут прослеживается связь с электрическим I-Pace. Например, от электрокросса EX досталась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, новое рулевое колесо и оформление центральной консоли. Еще одно новшество — шайбу выбора передач заменили на рычаг.

Опционально доступно салонное зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на который можно вывести изображение с камеры, установленной в задней части автомобиля.

Что же касается линейки моторов, то она теперь включает всего три вариант: пару бензиновых турбомоторов Ingenium объемом 2 литра мощностью 250 и 200 л.с., а также дизель с отдачей 180 "сил". Все три сочетаются с 8-диапазонным "автоматом", задним либо полным приводом.

Таким образом, Jaguar EX остался без компрессорных "шестерок" и варианта с механической трансмиссией. Это отразилось на цене: теперь минимальная стоимость седана составляет 33,9 тыс. фунтов (2,9 млн рублей), тогда как дорестайлинговый седан можно было пробрести за 31,5 тыс. фунтов (2,7 млн рублей).