Россияне пригрозили перекрыть Транссиб

Жители российского поселка пригрозили перекрыть Транссиб

Жители Танхойского поселения в Бурятии пригрозили перекрыть Транссиб из-за отмены электрички, сообщает ОТР.

РЖД отказались вернуть электричку, назвав маршрут нерентабельным. По их расчетам, ежегодно компания несла убыток около 6 млн рублей в год.

В компании подсчитали, что в четырех вагонах ездили обычно около пятидесяти человек, при вместимости 350. Муниципальные власти организовали автобусы, но билет на них стоит не 100 рублей, как в электричке, а около тысячи. К тому же ходят автобусы только утром и вечером.

Минтрансе Бурятии отказались помочь жителям поселка, сославшись на нехватку финансирования для компенсации убытков РЖД.

Чиновники посоветовали жителям добиваться дополнительных автобусов на маршруте. Сейчас автобусы, заменяющие электричку, ходят дважды в день — утром и вечером. При этом стоимость проезда на автобусе в 10 раз превышает стоимость билета на электричку: 1000 рублей вместо 100.

Жители Танхойского поселения называют отмену электрички изоляцией. Чтобы добраться до больницы и вернутся обратно, им требуются сутки. На работу и просто за продуктами теперь приходится ездить на попутках или такси.