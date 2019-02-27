Известны сроки выхода нового Kia Soul на российский рынок

Стали известны примерные сроки выхода на российский рынок хэтчбека Kia Soul третьего поколения. Товарные машины появятся в России летом. Об этом сообщает сайт «Авторевю».

Новый Kia Soul по-прежнему выглядит оригинально. Автомобиль сохранил характерную угловатую форму кузова, но получил новое оформление передка с узкими фарами и массивной выпирающей решёткой радиатора. Дизайн задней части не менее эффектен благодаря фонарям, обрамляющим стекло двери багажника.

Kia

«Соул» третьего поколения спроектирован на новой модульной платформе. Колёсная база выросла на 30 мм, а общая длина кузова — на 55 мм Машина будет предлагаться с тремя вариантами двигателя. Это мотор 1.6 (120 л. с.), работающий в паре шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», двухлитровый двигатель, развивающий 147 л. с. и доступный только с «автоматом», и турбомотор 1.6 (200 л. с.), работающий с роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

Информация о комплектациях и ценах на новый автомобиль будет обнародована ближе к старту продаж.