Объявлены цены на рестайлинговый Honda Pilot в России

Обновление большого кроссовера Honda Pilot, которое состоялось в середине прошлого года, "зацепило" его российскую модификацию только самым краешком, совсем не затронув двигатель и трансмиссию. Что не помешало ощутимо поднять на этот автомобиль цены.

По сути, обновление Honda Pilot для России коснулось только экстерьера кроссовера: ему добавили новый передний бампер с переработанной решеткой радиатора, включили в базовую комплектацию светодиодные фары и светодиодными же сделали противотуманки. Изменения в интерьере исчерпываются, как говорится в официальном сообщении, "широкими откидными подлокотниками для водителя и переднего пассажира".

В Северной Америке, к примеру, рестайлинг принес "Пилоту" не только основательно доработанный салон с множеством нового оборудования (включая цифровую приборную панель и мультимедийную систему), но и модернизированный 9-ступенчатый автомат. В нашей стране кроссовер продолжат оснащать трехлитровым V6 с отдачей в 249 л.с., шестидиапазонной АКПП и системой полного привода с управляемым вектором тяги.

Между тем, после рестайлинга цены на российский Honda Pilot выросли сразу на 90 000 рублей: за базовое исполнение Lifestyle теперь просят 3 214 900 рублей вместо прежних 3 124 900 рублей. За эти деньги покупатель получает небольшой комплекс водительских ассистентов (система курсовой устойчивости, помощник при подъеме, датчики контроля давления в шинах и стабилизатор прицепа), электрозеркала и электрорегулировки передних сидений (сами сиденья с подогревом), отделку салона кожей, камеру заднего вида и круиз-контроль. В то же время за микроклимат отвечает кондиционер, а вместо мультимедиа устанавливается аудиосистема с 7 динамиками, системой активного шумоподавления и информационным дисплеем.

В комплектации Executive за 3 564 900 рублей появляются трехзонный климат-контроль, сенсорный монитор с мультимедийной системой, подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, передние и задние парктроники, камера бокового обзора и солнцезащитные шторки на задних окнах. Самый дорогой "Пилот" в исполнении Premium за 3 814 900 рублей отличается электролюком, вентиляцией передних сидений, навигацией, DVD-плеером и 10 динамиками, а также мониторами в подголовниках.