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Перелицованную Chevrolet Captiva 2019 оценили в 1,3 млн рублей 

Car.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Car.ru
Известные автомобильные концерны General Motors и SIAC готовят к продажам сразу две новинки. Речь идет о моделях Wuling Almaz и MG Hector.
На самом деле, вышеуказанные модели — это перелицовки свежей модификации Chevrolet Captiva.
Но стоит серьезнее углубиться в тему, то всплывет информация, что перечисленные выше модели имеют очень много общего с популярной в Китае моделью Baojun 530.
По силовой части новинки оснащаются полуторалитровым бензиновым турбомотором на 150 л.с., а также двухлитровым дизелем на 173 лошадиных сил. В роли трансмиссии предлагается шестиступенчатая МКПП или коробка-робот. Что касательно привода, то тут безальтернативно — только передний.
Обсуждаемые модели будут предлагаться на авторынках Индонезии и Индии.
Ориентировочная стоимость в переводе на рубли составляет 1 300 000.
При этом в пересчете на рубли за популярную модель Baojun 530 на авторынке Китайской Народной просят примерно 744 000.
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Captiva , General Motors
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