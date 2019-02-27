Перелицованную Chevrolet Captiva 2019 оценили в 1,3 млн рублей

Известные автомобильные концерны General Motors и SIAC готовят к продажам сразу две новинки. Речь идет о моделях Wuling Almaz и MG Hector.

На самом деле, вышеуказанные модели — это перелицовки свежей модификации Chevrolet Captiva.

Но стоит серьезнее углубиться в тему, то всплывет информация, что перечисленные выше модели имеют очень много общего с популярной в Китае моделью Baojun 530.

По силовой части новинки оснащаются полуторалитровым бензиновым турбомотором на 150 л.с., а также двухлитровым дизелем на 173 лошадиных сил. В роли трансмиссии предлагается шестиступенчатая МКПП или коробка-робот. Что касательно привода, то тут безальтернативно — только передний.

Обсуждаемые модели будут предлагаться на авторынках Индонезии и Индии.

Ориентировочная стоимость в переводе на рубли составляет 1 300 000.

При этом в пересчете на рубли за популярную модель Baojun 530 на авторынке Китайской Народной просят примерно 744 000.