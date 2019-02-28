Новый SsangYong Actyon променял Россию на Европу

Некогда популярный в нашей стране кроссовер SsangYong Actyon , по сути, в России больше не продается. Однако, под именем Korando весьма востребован на родине, и в SsangYong не теряют надежды пересадить на него хотя бы часть европейцев: уже объявлены кое-какие характеристики.

На этапе премьеры нового Korando для домашнего рынка производитель упоминал только об одном моторе — 1,6-литровом дизеле с отдачей в 136 л.с. Однако в Европу SsangYong планирует поставлять кроссовер еще и с бензиновым мотором объемом 1,5 л, с которым, скорее всего, Korando и дебютирует в Женеве.

Работать моторам предстоит с шестиступенчатыми механикой и автоматом и опциональной системой полного привода. Более того, корейцы собираются предложить Старому свету и полностью электрическую версию. Появится она уже в 2020 году, построена будет по мотивам концепта e-SIV и получит 188-сильный мотор в комплекте с 61-киловаттной батареей. В этом случае запас хода электрокроссовера составит около 450 км.

В SsangYong уверены в потребительском потенциале нового Korando еще и потому, что при колесной базе в 2 650 мм и 4 410 мм длины он предлагает более просторный салон, чем конкуренты — особенно в области заднего сиденья. Конкурентами же кроссовера уже назначены, например, Nissan Qashqai и Skoda Karoq.

Наконец, корейцы собираются одолевать конкурентов за счет полностью переработанного интерьера вседорожника с большим количеством высокотехнологичного оборудования. Подразумеваются, к примеру, 10,2-дюймовая цифровая "приборка", продвинутая мультимедийная система с 9-дюймовым монитором, семь подушек безопасности и уже почти обязательные для Европы водительские ассистенты, включая адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, систему превентивного торможения и тому подобное.