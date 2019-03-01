Камеры в Москве начали отслеживать остановку на перекрестках с «вафельной» разметкой

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«С 1 марта началось администрирование стоянки на «вафельной» разметке на перекрестке. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках — снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки, что в целом положительно скажется на движении в утренние и вечерние часы и позволит экономить время в пути», — говорится в сообщении.

Первый перекресток, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестка, находится в центре — это пересечение Садового кольца и Орликова пер.

«Уже сейчас там установлены камеры, а также дорожные знаки «вафельницы». Для того чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать ПДД, а именно выезжать на перекресток (даже при зеленом сигнале светофора) только в том случае, если сможете проехать его без остановки», — пояснили в центре.

В ЦОДД отметили, что в настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве.

«В большинстве случаев на этих перекрестках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который нарушив правила, «блокирует» перекресток. «Вафельная» разметка позволит предоставить приоритет городским автобусам, в которых передвигаются более 5 млн жителей ежедневно», — сказали в пресс-службе.

Уточняется что для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме.

За нарушение правил выезда на «вафельную» разметку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.